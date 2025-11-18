Terremoto, a piazza Macello la mostra evento per ricordare il sisma del 1980 In via di completamento l'allestimento della maxi struttura tra via Carducci e piazza Kennedy

“Avellino ricorda il sisma del 1980: dal 23 novembre la mostra ‘Terremoti d’Italia’ a Piazza Macello”

Per commemorare il 45° anniversario del terremoto dell’Irpinia, Avellino ospiterà dal 23 novembre al 14 dicembre 2025 la mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, un percorso esperienziale dedicato alla conoscenza del rischio sismico e alla memoria dei principali eventi che hanno segnato la storia del Paese. L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania e dalla Protezione Civile con il patrocinio del Comune, sarà allestita in una tendostruttura di Piazza Macello.

L’esposizione guiderà i visitatori attraverso materiali storici, ricostruzioni, strumenti scientifici e video, offrendo anche l’opportunità di vivere simulazioni reali di terremoto grazie a due installazioni immersive: la “stanza sismica” e la “città sismica”. Grazie alla collaborazione con LARES Italia, volontari formati accompagneranno il pubblico lungo un percorso educativo che affronta temi come l’origine dei terremoti, la loro misurazione e le buone pratiche di protezione civile.

La mostra, pensata in particolare per le scuole e le giovani generazioni, punta a diffondere una cultura della prevenzione, ricordando che – pur non potendo prevedere un sisma – è possibile ridurne gli effetti attraverso scelte consapevoli. L’ingresso sarà riservato alle scuole nelle fasce mattutine dei giorni feriali e aperto liberamente al pubblico tutti i pomeriggi e nel weekend, con chiusura l’1 e l’8 dicembre.

