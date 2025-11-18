Avellino si illumina di rosso: Rotary in campo contro la violenza di genere Il presidente Rotary Club Avellino, De Matteis: luci e monumenti illuminati per dire basta violenza

Monumenti simbolo del capoluogo si illuminano di rosso ad Avellino per dire no alla violenza sulle donne. Il Rotary Club Avellino, guidato da Alberto De Matteis, ha deciso di mettere in campo una speciale iniziativa, per sensibilizzare la comunità avellinese sul tema. Palazzo De Peruta e la Torre dell'orologio ad Avellino saranno tinti di rosso in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere. "Si tratta di una delle iniziative per l'anno rotariano che abbiamo deciso di mettere in campo per fare comunità e, al tempo stesso, per spirito di servizio verso il nostro territorio - racconta Alberto De Matteis -. Siamo contenti e soddisfatti di essere riusciti a realizzare un progetto che, nella sua suggestione visiva, sarà simbolo e punto di forza di un'importantissima giornata a livello mondiale. Nel perfetto rispetto dello spirito rotariano ci auguriamo, non solo di dare segnale, ma soprattutto di invitare tutti, cittadini e istituzioni, ad uno speciale momento di condivsione e riflessione, per dire basta alla violenza di genere. Accenderemo luci rosse per invitare ogn donna e persona, vittima di violenza di genere, ad uscire da quel cono d'ombra, fatto di dolore e silenzio, in cui ancora si senta trincerata".