Avellino: quella perdita dimenticata da più di un mese

Una perdita d'acqua da più di un mese e nessuno interviene. Accade ad Avellino nel rione Parco, alle spalle della sala dei Testimoni di Geova.
"Una perdita di Acs nota da settimane, più di un mese, segnalata più volte dai residenti. Risultato? Zero. L’acqua continua a scorrere sull’asfalto, mentre in altri quartieri si vive a intermittenza. Intanto - denuncia il comitato Uniamoci per l'acqua, l’amministratrice unica De Felice annuncia short list, nuove assunzioni, avvisi pubblici, task force, “efficienza”, “sfide”, “modernizzazione”.
Peccato che basta guardare questa strada per capire la realtà: dispersioni non riparate, segnalazioni ignorate, sprechi d’acqua quotidiani, cittadini lasciati soli, un ente sommerso dai debiti che continua a perdere risorse e credibilità.
È inutile parlare di “nuovo corso”, “rilancio” e “competitività” se non si riesce nemmeno a chiudere una rottura di trenta giorni.
Chi governa l’acqua oggi deve rispondere a una domanda semplice: Quanto ancora dobbiamo aspettare per un intervento? Perché finché l’acqua scorre sull’asfalto invece che nelle case, tutto il resto sono solo parole".