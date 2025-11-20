Salvini a Grottaminarda: consegnato dossier sull'asse mancato Manna-Camporeale Il ministro: "I progetti esecutivi già pronti per essere finanziati hanno la priorità"

Infrastrutture e sviluppo nelle aree interne. Il vicepresidente del consiglio nonchè ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nel governo Meloni, Matteo Salvini ha fatto tappa in Irpinia a Grottaminarda. Imponente il servizio d'ordine. Ad accoglierlo gli esponenti irpini della Lega insieme al sindaco Marcantonio Spera con la fascia tricolore che ha fatto gli onori di casa.

"Lascio che gli altri chiacchierano. Qui parliamo di 120 milioni. Noi ci mettiamo i progetti, la buona volontà, impegno e i soldi".

Oggi noi abbiamo in Campania - ha precisato Salvini - 26 miliardi di euro di cantieri aperti compreso il polo logistico in Irpinia con l'alta capacità necessariamente conseguente. E' una delle mie priorità. Il ministro dei trasporti che è anche segretario della Lega ha opere pubbliche in Campania come mai nella storia d'Italia in precedenza. Lascio che Fico e De Luca litighino, si insultino a vicenda e noi progettiamo opere. Qui abbiamo il caso emblematico della Contursi-Lioni-Grottaminarda, Manna-Camporeale, un capitolo che dura da oltre vent'anni.

Ho ripreso in mano e stiamo completando i lavori in Campania della diga di Campolattaro, la più grande del mezzogiorno, i cui lavori sono cominciato nel 1981. Quindi dopo 44 anni. Ci abbiamo messo 200 milioni di euro. Dispiace che ci siano quindi progetti fermi come quello che riguarda la Lioni-Grottaminarda. Andiamo a finanziare i progetti che sono in fase più avanzata, chiaramente ci sono scelte tecniche ma i progetti esecutivi già pronti per essere finanziati hanno la priorità".

Sulla questione Manna-Camporeale gli esponenti della Lega di Ariano Irpino Marica Grande e Pasqualino Santoro hanno consegnano iun dettagliato dossier nelle mani del ministro.

Sull'emergenza idrica

Abbiamo un piano idrico nazionale, costruito, ascoltando i territori con più di 400 progetti e 12 miliardi di interventi di cui un miliardo già operativo e un altro ancora in fase di arrivo. E' chiaro che non riusciamo ad arrivare subito, in un anno ovunque.