Piero Mastroberardino: ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo Il prestigioso riconoscimento è stato deliberato dalla commissione di Federitaly

Il presidente di Mastroberardino Agricola, cavaliere del lavoro Piero Mastroberardino, è stato insignito dell'onorificenza di "Ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo".

Il prestigioso riconoscimento è stato deliberato dalla commissione di Federitaly, federazione d’imprese per la tutela e la promozione del made in Italy presieduta da Carlo Verdone, su proposta del presidente onorario Maurizio Marinella.

Si legge nella motivazione che l’onorificenza è stata conferita “per il ruolo esemplare svolto nella promozione e nella tutela della grande tradizione enologica italiana”, che la storia personale del Cavalier Mastroberardino e della sua famiglia “rappresentano una delle pagine più luminose dell’imprenditoria italiana, capace di custodire il passato con lo sguardo rivolto al futuro. Il nome Mastroberardino è oggi sinonimo di eccellenza, cultura e italianità. È questa l’eredità che il Premio Federitaly intende celebrare: l’esempio di chi, attraverso il lavoro, la passione e la visione, ha reso il vino non solo un prodotto, ma un simbolo universale di bellezza e identità”.

La cerimonia di consegna dell’onorificenza si terrà il prossimo 26 novembre 2025 presso la Sala degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Presidente Carlo Verdone, di autorità istituzionali, rappresentanti del mondo produttivo e dei protagonisti del Made in Italy nel mondo.

Ecco l’elenco dei premiati:

Diego Della Valle, fondatore del gruppo Tod’s

Ottavio Missoni Jr., MISSONI

Gerardo Cavaliere e Margherita Cardelli, founders di Giuliva

Mariangela Oliveri, OLIVERI

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia

Pierluigi Paracchi, Genenta Science (per la scienza)

Stefano Zavattoni (per la cultura)

Piero Mastroberardino, presidente di Mastroberardino Agricola (per l’enogastronomia)

Gianfranco Vissani (per l’enogastronomia)