Avellino, scatta l'allerta meteo: domani scuole chiuse L'ordinanza, l'annuncio del Provveditore

Ad Avellino, per la giornata di domani, 25 novembre 2025, è prevista la sospensione delle attività didattiche a seguito di un’allerta meteo diramata dalle autorità competenti. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore e sarà seguito a breve dall’ordinanza ufficiale”, a comunicarlo, è il Provveditore agli Studi dell'Ambito Territoriale di Avellino Fiorella Pagliuca. Scuole chiuse anche a Bagnoli Irpino, Aiello del Sabato e San Michele di Serino.

Decisione concertata tra scuole e autorità comunali

La decisione è maturata in considerazione delle condizioni meteorologiche previste, che hanno spinto le amministrazioni scolastiche e gli organi comunali a predisporre la chiusura delle scuole per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Piena collaborazione tra istituzioni: i ringraziamenti

La Commissaria straordinaria, dottoressa Perrotta, è stata ringraziata dal Provveditore per la solerte collaborazione nell’attuazione delle procedure necessarie.

Ulteriori aggiornamenti e dettagli saranno comunicati con la pubblicazione dell’ordinanza, attesa a breve.