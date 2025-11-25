Innovare la tradizione: viticoltura, impresa e territorio in Irpinia Irpinia e vino. Idee per il domani. Evento di Confindustria ad Avellino

Si svolgerà domani 26 novembre 2025 alle ore 16.00 presso la sede di Confindustria Avellino un interessante evento dal tema "Irpinia e vino. Idee per il domani" dedicato al settore vitivinicolo.

Parte importante della nostra economia provinciale con ben tre denominazioni di origine controllata e garantita, il settore vive una fase di profonda trasformazione tra livelli di consumo al ribasso e nuove sfide del mercato.

Per tale motivo, ricerche e studi Srl, società di servizi di Confindustria Avellino, ha organizzato un ciclo di incontri dedicato a questo settore.

Il workshop, organizzato in collaborazione con i comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, nell'ambito di un progetto di sviluppo dei borghi storici, 2 Vite, intende far emergere proposte mirate per il futuro della viticoltura irpina al fine di una migliore valorizzazione del territorio provinciale.

L’incontro metterà a confronto prospettive produttive e commerciali, delineando le traiettorie di crescita di un settore chiave per l’economia del territorio.

L'evento vedrà la partecipazione di illustri relatori moderati da Annibale Discepolo giornalista che solleciterà un dialogo tra esperti, produttori, rappresentanti del mondo della ricerca e dell'impresa.

Ai saluti Istituzionali del Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia e dei sindaci di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni faranno seguito gli interventi di Pierpaolo Sirch (Feudi di San Gregorio) e di Maurizio De Simone, agronomo.

Nella seconda sessione del workshop, saranno analizzate le fasi strategiche della filiera vitivinicola – trasformazione, imbottigliamento e ingresso nella grande distribuzione come strumenti per rafforzare la competitività del vino irpino.

Previsti gli interventi di Teresa Bruno, presidente del consorzio tutela dei vini d'Irpinia e di Ciro Pellegrino product manager wine & spirit multicedi (Gdo).