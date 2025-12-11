Silvino "everybody" di Carife trionfa alla Corrida con "Ti amo davvero" Silvino Fabiano di Carife, in provincia di Avellino, vince la sesta puntata e corre in finale

È Silvino Fabiano, originario di Carife, il vincitore della sesta puntata della Corrida, il popolare talent show di Amadeus in onda su Canale 9. Con una performance intensa ed emozionante sulle note di “Ti amo davvero”, Fabiano ha saputo distinguersi con la sua simpatia, fin dalle prime battute, conquistando il pubblico in studio.

La sua voce calda e appassionata, unita a una naturale presenza scenica, gli ha permesso di volare dritto in finale e di imporsi su tutti gli altri concorrenti, firmando una vittoria che ha suscitato grande entusiasmo anche nella sua terra d’origine.

Irpino doc e tifosissimo dell’Avellino, Silvino non ha mancato di rendere omaggio alle proprie radici. Sul palco, infatti, ha portato con orgoglio il celebre grido dei supporters biancoverdi, il suo inconfondibile “Forza Lupi!”, che ha strappato sorrisi e applausi.

Il trionfo alla Corrida rappresenta per Fabiano non solo un importante riconoscimento artistico, ma anche una vetrina nazionale che potrebbe aprirgli nuove opportunità nel mondo dello spettacolo. Intanto, dalla sua Carife e da tutta l’Irpinia è già arrivato un grande abbraccio collettivo per festeggiare il suo successo.