Dal rischio sismico al dissesto idrogeologico: Gliulivo a "Punto di vista"

Dal rischio sismico al dissesto idrogeologico. La Campania si conferma territorio da sempre fragile. Da qui un impegno sempre maggiore e concreto sulla prevenzione da parte della protezione civile, nata proprio in Irpinia, sulle macerie del disastroso sisma del 1980.
A "Punto di vista", il direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo ha ospitato Italo Giulivo direttore generale Protezione civile della Regione Campania, persona molto qualificata ed esperta.
Un focus puntuale a 360 gradi sulle attività svolte e il grande impegno sul fronte della prevenzione. Ma quanto è importante tenere viva la memoria oggi. Per Giulivo, è fondamentale. "Tutti ci ricordiamo che Pertini, in quei drammatici giorni, disse che il miglior modo per onorare i morti del terremoto era quello di pensare ai vivi.
E noi abbiamo adesso delle generazioni che quel momento non lo hanno vissuto e ci sembrava giusto, vivendo in un'area a pericolosità sismica elevata creare un momento di confronto con i cittadini invitandoli alla nostra mostra dei terremoti per fargli rivivere quei momenti e per dargli delle informazioni basilari, per meglio convivere con un terremoto".
L'intera conversazione andrà in onda questa sera alle 20.15 su Otto Channel Tv, canale 16 del digitale terrestre.