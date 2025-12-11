Dal rischio sismico al dissesto idrogeologico: Gliulivo a "Punto di vista" Il numero uno della Protezione civile Regione Campania intervistato dal direttore Pierluigi Melillo

Dal rischio sismico al dissesto idrogeologico. La Campania si conferma territorio da sempre fragile. Da qui un impegno sempre maggiore e concreto sulla prevenzione da parte della protezione civile, nata proprio in Irpinia, sulle macerie del disastroso sisma del 1980.

A "Punto di vista", il direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo ha ospitato Italo Giulivo direttore generale Protezione civile della Regione Campania, persona molto qualificata ed esperta.

Un focus puntuale a 360 gradi sulle attività svolte e il grande impegno sul fronte della prevenzione. Ma quanto è importante tenere viva la memoria oggi. Per Giulivo, è fondamentale. "Tutti ci ricordiamo che Pertini, in quei drammatici giorni, disse che il miglior modo per onorare i morti del terremoto era quello di pensare ai vivi.

E noi abbiamo adesso delle generazioni che quel momento non lo hanno vissuto e ci sembrava giusto, vivendo in un'area a pericolosità sismica elevata creare un momento di confronto con i cittadini invitandoli alla nostra mostra dei terremoti per fargli rivivere quei momenti e per dargli delle informazioni basilari, per meglio convivere con un terremoto".

L'intera conversazione andrà in onda questa sera alle 20.15 su Otto Channel Tv, canale 16 del digitale terrestre.