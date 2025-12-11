Ariano, Panacea: "Grazie agli imprenditori che sostengono le nostre iniziative" Un carico di pasta ed altri prodotti alle famiglie in vista del Natale

Pasta e alimenti integrali e per celiaci. Panacea accanto alle famiglie in difficoltà in vista del Natale ad Ariano Irpino grazie al sostegno degli imprenditori. "Desideriano ringraziare ancora una volta per la grande generosità dimostrata, la famiglia De Matteis e Antonio Lo Conte.

Una grande sinergia all'insegna della solidarietà ormai consolidata - ci dice Maria Spina Pratola - e quale occasione migliore se non a Natale per aiutare chi è difficoltà". Un impegno a tutto campo quello di Panacea grazie ad una valida squadra di volontari, impegnata in vari servizi giornalieri.

Ed è già conto alla rovescia come ogni anno per il pranzo di Natale in programma il 25 dicembre alle 12.00 nei locali dell'ex centro sociale. Un momento di solidarietà, convivialità e condivisione.