Ariano, Della Croce: "Martiri resta al buio tra luci di Natale non per tutti" "Non capisco perchè sia stata esclusa una zona densamente popolata da abitazioni e negozi"

"Dopo un’altra intera notte di buio pesto si intravede finalmente in lontananza qualche luce. Sono le luminarie di Natale che avevamo aspettato con ansia, tanto per vedere illuminato, almeno in questo periodo, il nostro quartiere, ormai ridotto al buio e a quanto pare già cancellato dalla mappa del comune di Ariano".

A parlare è l'ex presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino, attualmente consigliere di opposizione Antonio Della Croce appartenente al gruppo politico Moderati per Ariano.

Ringrazio comunque chi ha seguito con scrupolo anche questo progetto delle luminarie natalizie. Non capisco però perchè queste sono state installate in una parte molto limitata del quartiere, escludendo tutta la zona più densamente popolata da abitazioni e negozi, e dove sempre, negli anni passati, erano stati installati gli addobbi. La vivibilità e la cura delle periferie evidentemente invece di andare avanti va indietro".