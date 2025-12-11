Ariano, Della Croce: "Martiri resta al buio tra luci di Natale non per tutti"

"Non capisco perchè sia stata esclusa una zona densamente popolata da abitazioni e negozi"

La segnalazione

Ariano Irpino.  

"Dopo  un’altra  intera  notte di buio  pesto si intravede finalmente  in lontananza qualche luce. Sono le luminarie di Natale che avevamo aspettato  con ansia, tanto per vedere illuminato, almeno  in questo  periodo, il nostro quartiere, ormai ridotto al buio e a quanto pare già  cancellato dalla  mappa del  comune di Ariano". 

A parlare è l'ex presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino, attualmente consigliere di opposizione Antonio Della Croce appartenente al gruppo politico Moderati per Ariano.

Ringrazio  comunque  chi  ha  seguito  con scrupolo anche questo  progetto delle luminarie natalizie. Non capisco però perchè queste sono state installate in una parte  molto limitata del quartiere, escludendo tutta la zona più densamente popolata da abitazioni e negozi, e dove sempre, negli anni passati, erano stati installati gli addobbi. La vivibilità e la cura delle periferie evidentemente invece di  andare avanti va indietro".

