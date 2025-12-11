Ariano, cantieri in varie zone della città: ecco che cosa sta succedendo Il comune si scusa per i disagi e avverte: "Sono lavori essenziali e irrinunciabili, ora o mai più"

Sono in corso ad Ariano Irpino i lavori per l'infrastrutturazione di Italia digitale con la rete a banda larga finanziata dall'agenzia di coesione con fondi Pnrr, gestita direttamente dal ministero.

In contemporanea enel distribuzione ha riammodernato e potenziato le cabine di trasformazione e in più intorno alla villa comunale, approfittando del rifacimento di piazzale Lusi, il comune ha deciso di eliminare tutti i pali in cemento e le linee elettriche aeree, un'opera di integrazione al fine di restituire decoro e pulizia intorno al polmone verde della città. Per l'occasione verranno sostituiti anche quattro pali della pubblica illuminazione, utilizzando lo stile usato per piazza Enea Franza, piazza Garibaldi (Sant'Agostino). Completata tutta l'infrastrutturazione di via Aurelio Covotti, via Tigli si è deciso di rifare il completo manto bituminoso.

Sono state montate le colonnine elettriche, che hanno necessità di adeguata alimentazione. E in ultimo si stanno completando i lavori della pavimentazione stradale, che ridonerà prestigio, decoro e vivibilità nel centro storico. In sintesi ogni opera è collegata all'altra. Ma soprattutto se non si realizzano ora, in questa fase cantieristica, non sarà più possibile!

Parla uno degli addetti ai lavori che sta seguendo con particolare attenzione i vari interventi: "Serve solo un atto di amore per la città. Il disagio c'è ed è innegabile, ma evitiamo di fare politica a disprezzo. Le persone intelligenti e lungimiranti capiranno che si sta lavorando per restituire un volto dignitoso alla città".