Ariano, adeguamento tecnologico rete elettrica: così cambia la città Periodo di validità divieto di sosta: dal 9 al 19 dicembre 2025. Ecco dove

Il comune informa la cittadinanza che proseguono i lavori di ammodernamento della rete elettrica di media tensione nel centro storico, realizzati da e-distribuzione spa autorizzato e coordinato insieme all'ente comunale.

I lavori, pur comportando qualche inevitabile disagio, stanno procedendo regolarmente: dopo la posa dei cavi interrati e i collegamenti tecnici - che stanno causando le recenti interruzioni dell’energia elettrica - si è passati alla fase di ripristino delle strade interessate.

Aree interessate dai lavori di ripristino e asfaltatura:

Viale Tigli: interventi di asfaltatura su carreggiata, interramento dei cavi aerei ed eliminazione dei pali in cemento deteriorati sui marciapiedi.

Via Covotti, Rampa Covotti e parte di Via Giulio Lusi: interventi di asfaltatura su carreggiata.

Via Parzanese: ripristino della pavimentazione in sanpietrini.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, è istituito il divieto di sosta veicolare su ambo i lati, nelle seguenti strade:

Via Tigli, via Covotti, rampa Covotti, via Donato Anzani. Orari del divieto: 08:30-12:45 e 14:15-18:00

Periodo di validità: dal 09/12/2025 al 19/12/2025

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza, ricordando che gli interventi in corso rappresentano un investimento fondamentale per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza del servizio elettrico sul territorio.