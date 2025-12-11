Casalbore, Salvatore: "Il nostro Natale quest'anno è davvero speciale e inedito" Il sindaco: "Per la prima volta l'accensione dell'albero in piazza"

"In una piazza convento avvolta da un’emozione speciale, la nostra comunità ha vissuto un momento destinato a rimanere nella memoria collettiva: per la prima volta, su iniziativa dell’amministrazione comunale, Casalbore si è ritrovata insieme per l’accensione ufficiale dell’albero di Natale. La bellissima foto di Antonio Chiuchiolo parla da sola.

Un gesto simbolico, semplice e allo stesso tempo profondamente significativo, che inaugura una tradizione nuova, nata dal desiderio di ritrovarci uniti sotto la stessa luce".

Ad affermarlo è il sindaco Emilio Salvatore, il quale ha espresso l’auspicio che “la luce dell’albero possa accompagnare il cammino della nostra comunità nelle prossime settimane, contribuendo a illuminare le coscienze e i cuori di ciascuno di noi. Che questo simbolo possa portare serenità, bontà e concordia nel nostro paese, rafforzando il senso di unità che ci contraddistingue".

Salvatore ha rivolto un sentito ringraziamento alla Pro Loco Pangea e al centro sociale polivalente Santissima Maria della Neve, che con generosità hanno contribuito all’iniziativa preparando dolci e bevande calde, rendendo la serata ancora più accogliente.

Un grazie speciale a chi ha lavorato con impegno per rendere possibile questo primo, importante evento: "la Casalservizi, i ragazzi del progetto gol, l’impresa Patrevita srl, per il supporto nel trasporto e nella logistica".

Profonda gratitudine, infine, il sindaco ha espresso nei confronti del parroco Padre Gabriele Marino, la cui partecipazione attenta e cordiale rappresenta sempre un valore aggiunto ai momenti della comunità.

"La partecipazione di tanti cittadini ha reso questa prima accensione dell’albero un evento davvero speciale per Casalbore".