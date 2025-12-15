Avellino, l'ultimo saluto a Elio De Renzi, il medico amato da tutti Questo pomerio alle ore 15 i funerali nella chiesa di San Ciro

Si terranno questo pomeriggio, 15 dicembre 2025 alle ore 15, i funerali di Elio De Renzi medico avellinese morto ieri tra l'affetto dei suoi cari. Il dottore De Renzi lascia la moglie Rosangela, i figli Alessandro e Antonello, i fratelli Nicola e Sfefania con Pino, i nipoti parenti e amici tutti. Si sapeva che le sue condizioni di salute non lasciavano più spazio a illusioni. Eppure, quando una persona così esce di scena, la notizia arriva sempre come un colpo inatteso. Elio De Renzi è morto ad Avellino, in silenzio, senza clamore. Come aveva vissuto.

Quasi mezzo secolo al servizio degli altri

Per quasi cinquant’anni è stato medico di famiglia, uno di quelli che conoscono i pazienti per nome, che entrano nelle case e nelle storie delle persone.

Specializzatosi in Medicina Interna e Malattie Infettive il dottore De Renzi avrebbe potuto scegliere una carriera ospedaliera. Decise invece di restare sul territorio, di servizio diretto sul territorio, tra le persone. La medicina scelta come missione, resta questa la sua più grande lezione. Anche quando la malattia avanzava, fino a poche settimane fa, continuava a visitare i pazienti. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore scorrono sul web, a memoria del grande affetto per quel medico che amava il suo lavoro e seguiva con professionalità e dedizione i suoi pazienti.

L'accademia dei Dogliosi di Avellino ricorda con affetto e cordoglio: piangiamo la scomparsa di uno dei nostri soci fondatori. "Elio HA DEDICATO COMPLETAMENTE ALLA SUA PROFESSIONE TUTTA LA SUA VITA, ESERCITANDOLA SEMPRE CON DISPONIBILITÀ ASSOLUTA E DOLCEZZA INFINITA. PER IL PRESIDENTE FIORENTINO VECCHIARELLI UNA PERDITA INCOLMABILE, SUO VERO CARISSIMO AMICO E CONFIDENTE, ADORATO PIÙ DI UN FRATELLO. UN ABBRACCIO FORTE ALLA MOGLIE ROSANGELA ED AI SUOI ADORATI FIGLI, CRESCIUTI NELLA NOSTRA ACCADEMIA, ALESSANDRO ED ANTONELLO".