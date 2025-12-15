E' polemica sulla posa dell'asfalto in centro ad Ariano: protesta Felice Vitillo Ecco che cosa è successo

Lavori di posa dei nuovi tronchi della linea elettrica e ammodernamento della rete nel centro storico ad Ariano Irpino.

E' polemica sulla posa dell'asfalto da Viale Tigli a via Donato Anzani. Ieri sera contattati dall'ambientalista Felice Vitillo ci siamo recati sul posto per documentare l'esecuzione dell'intervento.

Dura la presa di posizione di Vitillo: "Va fermato ogni altro intervento, mi riferisco alla segnaletica orizzontale. L'asfalto si presenta già sbriciolato in alcuni punti, ma c'è di più come si può evincere dalle immagini, alcuni tombini sono rimasti sepolti dall'asfalto. Per quale motivo? E altri risultano essere non allineati con il manto stradale. Sono affossati. E un intervento che va rivisto con immediatezza. Mi chiedo come mai non sono stati effettuati controlli in corso d'opera in modo da evitare uno scempio del genere, perchè di questo si tratta.

Viene rivolto un appello all'area tecnica affinchè si intervenga sul posto per verificare lo stato dei lavori e adottare nell'immediato i dovuti interventi di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale attualmente che rischia di provocare danni agli automobilsti in transito.