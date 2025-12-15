Avellino, lavori in città: si prevedono otto giorni di traffico e caos I lavori riguardano il potenziamento della linea elettrica e il rifacimento delle strade in città

di Paola Iandolo

Al via all'apertura dei cantieri per il potenziamento della linea elettrica in viale Italia. Si prevedono otto giorni di caos non solo nelle cosiddette ore di punta ma per buona parte della giornata, anche perché i lavori che partiranno prevedono una riduzione della carreggiata, in direzione di Torrette di Mercogliano, cioè verso l'arteria già di per sé più trafficata. Il vice comandante della Polizia Municipale, Domenico Sullo ha firmato l'ordinanza che dispone dalle 7 alle 17 dei giorni compresi tra il 15 ed il 22 dicembre il restringimento della carreggiata in viale Italia nel tratto compreso tra l'intersezione con via Perrottelli e fino al limite del confine con Mercogliano. Una limitazione che va ad innestarsi in una situazione già molto caotica per l'aumento fisiologico dei flussi veicolari che da sempre si registrano in questo periodo dell'anno. L'obiettivo è consentire all'impresa di terminare i lavori prima della vigilia di Natale, dando agli operai incaricati un maggiore margine di manovra.

Una seconda ordinanza, sempre a firma di Sullo, dispone altre limitazioni per il ripristino delle strade dove è stato già effettuato lo stesso tipo di intervento. Il provvedimento è scattato sempre da questa mattina con lo stesso orario ma termina venerdì. Previsto il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di contrada Chiaira, contrada Bosco dei Preti, contrada Bagnoli, contrada Quattrograne, via Basile e via Giuseppe De Conciliis. E ancora il restringimento della carreggiata, gestito dai movieri della ditta, su contrada Chiaira, contrada Bosco dei Preti, contrada Bagnoli, contrada Quattrograne, via Basile e via Giuseppe De Conciliis.Sempre in città ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati di via Due Principati, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sant'Alfonso de Liguori e l'intersezione con via Giuseppe De Conciliis. E, infine, è previsto anche il restringimento della carreggiata in via Due Principati, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sant'Alfonso de Liguori e quello con via Giuseppe De Conciliis.