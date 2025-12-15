Cocaina pura nell'abitazione, arrestato un 49enne di Grottaminarda Intervento dei carabinieri, il Pm di Benevento dispone i domiciliari

Lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri a Michele B., 49 anni, di Grottaminarda. I militari hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo - secondo una prima ricostruzione - circa 50 grammi di cocaina pura.

Su disposizione del pm Olimpia Anzaloe, l'indagato, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip di Benevento.

Il 49enne dovrà invece presentarsi dinanzi al Gip di Foggia per un interrogatio preventivo disposto in una inchiesta della Procura fogiana che ha chiesto per lui una misura cautelare.