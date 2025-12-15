Avellino: ripartenza verso la sfida col Palermo, due eventi in settimana Sabato (ore 17.15) la gara contro i rosanero al "Partenio-Lombardi"

Ripresa al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino dopo la sconfitta rimediata a Catanzaro con i rimpianti per l'evoluzione del match con il gol subito al 52' in una fase di controllo e con una ripresa in cui i lupi hanno centrato la traversa con Biasci e una rete con Besaggio, ma con il fallo del centrocampista poco prima della conclusione. Sarà la settimana di Marco Sala in biancoverde. Accordo tra l'Avellino e il Como per l'operazione a titolo definitivo con il terzino sinistro classe '99 che sarà il primo ingresso nel mercato invernale per i lupi. Sala si allenerà subito con i nuovi compagni di squadra grazie al nulla osta che sarà concesso dal club lariano. Nel frattempo, alle 18.30 una delegazione dell'US Avellino raggiungerà la sede dei "Biancoverdi Insuperabili" in contrada Santissimo ad Atripalda, mentre giovedì tutta la squadra irpina parteciperà alla nuova asta di beneficenza organizzata dall'Associazione per la Storia.

Il programma degli allenamenti

Lunedì (ore 16): porte chiuse

Martedì (ore 10.30): porte chiuse

Mercoledì (ore 10.30): porte chiuse

Giovedì (ore 10.30): porte chiuse

Venerdì (da definire)