Fonderie Pisano, Alaia: confronto necessario per tutelare lavoro e territorio Il consigliere regionale interviene sul possibile insediamento nella Media Valle del Calore

A intervenire sulla questione dell’insediamento delle Fonderie Pisano nella Media Valle del Calore è il consigliere regionale Enzo Alaia, che sottolinea come il tema stia alimentando un confronto acceso su più fronti. Alaia rivendica un dialogo costante con i sindaci e gli amministratori locali, dichiarandosi vicino alle istanze dei territori e consapevole delle perplessità legate a un’area di riconosciuto valore agricolo, ambientale e paesaggistico. Secondo Alaia, la Media Valle del Calore rappresenta un patrimonio che va comunque rispettato e tutelato, indipendentemente dagli esiti del percorso di reindustrializzazione del sito. Un percorso che, osserva il consigliere, presenta diversi elementi di criticità maturati nel tempo e che oggi richiedono una valutazione attenta e condivisa. Il nodo centrale, per Alaia, resta la necessità di trovare una sintesi tra la salvaguardia ambientale e il futuro occupazionale degli ex lavoratori Arcelor Mittal. Le criticità emerse, spiega, dovrebbero essere affrontate in modo unitario e sinergico da tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di offrire risposte concrete e credibili sia ai lavoratori sia alle comunità locali.

Il tavolo istituzionale in Prefettura

In questo contesto, Alaia ringrazia la prefetta di Avellino, Rosanna Riflesso, per la disponibilità a favorire un confronto istituzionale tra le parti, fissato per il 15 gennaio. Un passaggio che il consigliere definisce un segnale importante di fattibilità e di spirito unitario. Al tavolo sono attesi Regione Campania, Provincia, Asi, organizzazioni sindacali, Fonderie Pisano e le amministrazioni comunali di Luogosano e San Mango sul Calore. Dal confronto, sottolinea Alaia, potranno emergere con chiarezza punti di forza e criticità di ogni proposta, aprendo la strada a soluzioni più consapevoli. Il consigliere regionale conclude confermando la propria disponibilità a fornire un contributo diretto al percorso di confronto, qualora richiesto, ribadendo l’importanza di un metodo condiviso per una decisione che inciderà profondamente sul futuro del territorio e delle sue comunità.