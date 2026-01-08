Avellino: si accelera in uscita, due attaccanti ai saluti Ufficiali i numeri di maglia per Sala e Reale verso la sfida con la Sampdoria

Dentro Marco Sala e Filippo Reale, in uscita c'è Giuseppe Panico: l'Avellino ha praticamente definito la cessione dell'attaccante di Ottaviano in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Panico vivrà la seconda parte della stagione con la Ternana nel girone B di Serie C. Quanto ormai chiaro da settimane inizia a concretizzarsi con Panico e Facundo Lescano destinati alle big della terza serie. Sull'argentino è piombato con forza l'Union Brescia, secondo in classifica nel girone A. Il club lombardo punta al rilancio nel girone di ritorno: nello scorso weekend ha recuperato due dei 13 punti di divario dalla vetta occupata dal Vicenza. Il lavoro sottotraccia del direttore sportivo biancoverde, Mario Aiello, prosegue su più fronti. Emmanuel Gyabuaa farà ritorno all'Atalanta e ci sono sempre il Mantova e il Catania nella prospettiva del centrocampista. Il Giugliano pensa a Marco Armellino per la mediana. Anche Andrea Cagnano e Claudio Manzi sono destinati alla cessione in una big di Serie C. Nel frattempo il primo acquisto per la sessione invernale è pronto al debutto: Sala agirà da esterno sinistro nel 3-5-2. Ufficiali i numeri di maglia: il 3 per Sala, il 19 per Reale.