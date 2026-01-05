Serata di beneficenza a sostegno delle vittime di violenza assistita Iniziativa promossa da Unicef Avellino, Cif Aiello del Sabato e Cisl Irpinia-Sannio

Serata di beneficenza a sostegno delle vittime di violenza assistita, promossa dall'Unicef di Avellino e avallata dal centro italiano femminile comunale di Aiello del Sabato e dalla Cisl Irpinia Sannio. Convivialità, socialità e sostegno alle fasce fragili.

Così il presidente provinciale Unicef Avellino Tonia De Giuseppe:

"L’adesione alla campagna UNICEF “Ri-EDU-chi-AMO-ci alla solidarietà” da parte della CISL Irpinia Sannio e del CIF di Aiello rappresenta un segnale concreto e significativo del valore del farsi comunità, attraverso la condivisione, la partecipazione e la solidarietà vissuta anche con spirito di allegria.

Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita di questa ulteriore iniziativa solidale, che auspico possa creare nuovi presupposti per costruire insieme percorsi di attenzione e prossimità verso le periferie esistenziali della nostra provincia.

L’Unicef di Avellino, insieme a quanti vorranno continuare a far parte di questa grande famiglia solidale - che oggi ha raggiunto numeri record con oltre 60 partner - intende proporsi sempre più come hub territoriale di ascolto, attenzione e intervento, per contrastare fenomeni di isolamento, esclusione e disagio sociale e promuovere coesione, inclusione e responsabilità condivisa".

La Cisl IrpiniaSannio, oltre a tutelare ed a rappresentare le lavoratrici ed i lavoratori dei territori Irpino e Sannita, è impegnata attivamente nel sociale e quest'anno assieme al Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato, è partner della campagna Unicef Natale 2025 " Ri- EDU- chi- AMO- ci alla solidarietà. Nella serata di ieri, si è svolto un evento solidale, con l'obiettivo di aiutare attraverso una raccolta fondi le bambine ed i bambini che vivono situazioni di disagio.

Daniela Cucciniello coordinatrice donne Cisl IrpiniaSannio:

L'iniziativa, che ha avuto un importante riscontro e partecipazione, ci incoraggia a continuare ed a rafforzare la rete di collaborazione tra la Cisl IrpiniaSannio e le associazioni del territorio e ci rende orgogliosi di promuovere iniziative che esaltano la solidarietà e la condivisione. Ringrazio tutti i partecipanti ed i titolari del locale che ci ha ospitato.

Il segretario generale della Cisl IrpiniaSannio Fernando Vecchione, tra le iniziative messe in campo dal Sindacato ha ricordato la raccolta fondi a favore della croce rossa per la popolazione di Gaza nonché la presenza dello sportello di primo ascolto antiviolenza presso la sede Cisl di Avellino e l imminente apertura di un analogo sportello presso la sede di Benevento.

Ha ricordato la raccolta fondi per il popolo di Gaza che attraverso il corridoio umanitario della Croce Rossa Internazionale sono stati affidati tramite bonifico bancario oltre €600.000,00 . Inoltre ha ribadito la presenza dello sportello di prima ascolto.

"Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e donato un piccolo contributo per la serata di beneficenza dedicata alle vittime di violenza assistita, organizzata proprio nel Comune dove risiedo e con il coinvolgimento diretto dell'associazioneche presirdo Cif Aiello, presso il ristorante Paradise a cui va il mio personale ringraziamento, con la speranza di ripetere presto questa splendida esperienza ", Gianna Nazzaro, Presidente Centro Italiano Femminile Comunale di Aiello del Sabato".

La soddisfazione di Connie Della Sala vice presidente Cif Aiello del Sabato, da sempre in prima linea nel sociale e al fianco di chi è in difficoltà.s

"Sono contenta di aver messo in piedi un progetto finalizzato al sociale, ma destinato soprattutto ai bambini, vittime di violenza. E' una tematica questa che mi sta particolarmente a cuore e di grandissima attualità. E' importante adoperarsi, nessuno di noi è escluso da questo fenomeno. Ogni famiglia potrebbe purtroppo trovarsi in questa situazione e avere complicazioni anche con la burocrazia. Occorre quindi fare rete ed intervenire preventivamente, al primo segnale di violenza, senza sottovalutare alcun aspetto".