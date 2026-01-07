Mega tombolata a Savignano Irpino: grande prova di comunità Un brindisi ben augurale e un grande applauso a simboleggiare la forza del popolo savignanese

Un brindisi ben augurale e un grande applauso a simboleggiare la forza e il calore di una comunità, quella savignanese, particolarmente attiva durante le festività natalizie appena conclusesi.

Dai vari appuntamenti parrocchiali, sotto la spinta di don Nicola Lanza, diventato in poco tempo un grande punto di riferimento per tutta la comunità, grazie al suo carisma, alla mega tombolata nell'auditorium comunale alla presenza di piccoli e grandi e terminata con la sorpresa della befana.

"Abbiamo brindato, giocato, gioito e cantato. Che questa grande prova di comunità possa proiettarci in un 2026 pieno di serenità per tutti, in ogni casa. Ne abbiamo tanto bisogno".