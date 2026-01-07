Avellino, ufficiale l’ingaggio di Reale: i dettagli

Il difensore arriva in prestito

Avellino.  

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.S. Roma , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale. 

Nato a Roma il 24 febbraio 2006 il nuovo difensore biancoverde è cresciuto nel club capitolino.

Dopo la lunga trafila nel settore giovanile giallorosso da luglio 2025 a gennaio 2026 ha collezionato 3 presenze in serie B con la maglia della Juve Stabia in quella che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti.

Benvenuto in Irpinia Filippo!

