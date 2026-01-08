Avellino, si rompe condotta: 16 comuni restano senza acqua

Il guasto a San Potito Ultra: il disagio per molti comuni nell'avellinese

Avellino.  

Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato l’improvvisa rottura di una condotta adduttrice nel territorio del Comune di San Potito Ultra. I tecnici dell’azienda sono intervenuti tempestivamente e i lavori di riparazione sono attualmente in corso. Il ripristino del servizio è previsto entro le ore 18:00. A causa del guasto, nella giornata odierna potrebbero verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica in numerosi Comuni dell’Irpinia, tra cui:
Atripalda (frazione Cerzete), Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Pratola Serra, Roccabascerana, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte, Sant’Angelo a Scala e in alcune zone rurali di San Michele di Serino e San Potito Ultra. Per consentire il recupero dei livelli dei serbatoi e garantire la regolare fornitura idrica nella giornata di domani, Alto Calore ha annunciato una chiusura notturna del servizio dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, giovedì 9 gennaio.
Alla riapertura dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità. L’azienda invita gli utenti a lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla completa scomparsa dei residui.
Per aggiornamenti è possibile consultare il sito www.altocalore.it o il canale Facebook ufficiale. Per casi di effettiva necessità è attivo il numero verde 800 954 430.
 

