Meteo, il professore Budillòn: stasera neve nelle aree interne e gelate notturne Intanto sindaci pronti in Alta Irpinia. Nigro: prudenza in auto

Allerta meteo a Napoli e in Campania. lo annuncia la Protezione Civile regionale in un avviso che spiega che a partire dalle ore 20 di oggi e fino alle ore 14 di domani su gran parte del territorio regionale ono previsti forti raffiche di vento e mare agitato. Domani ci sarà un vero e proprio crollo termico con temperature polari anche sulla costa. L'allerta meteo non riguarderà le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) dove invece è attesa la neve.

I piani neve in Alta Irpinia

E i sindaci sono pronti con i piani per far fronte all'emergenza. "I piani neve sono pronti - spiega il sindaco di Bagnoli Irpino, Filippo Nigro -. Raccomandiamo prudenza a chi si sposta, affinchè si viaggi sempre con catene a bordo o pneumatici da neve. Non ci aspettiamo nevicate copiose, ma di certo in nottata, come annunciano i metereologi, la dama bianca arriverà nelle aree interne". Il professore Giorgio Budillòn dell'Università di Napoli Parthenope spiega: "Stiamo osservando la presenza di una saccatura che in termine tecnico indica l'ingresso di aria artica verso le nostre zone. Questo è dovuto alla conformazione del getto polare che in questo momento ha un meandro molto, molto meridionale. Questo significa che nelle prossime ore, già nel pomeriggio e in serata, si potranno verificare fenomeni nevosi anche a zone collinari, quindi intorno anche dai quattrocento cinquecento metri. E questo interesserà buona parte della Regione Campania soprattutto nelle zone interne zone interne, quindi la avellinese il beneventano, e anche l'entroterra di Salerno e la zona del del Vallo del Vallo di Diano.

Domani freddo artico

Domani il tempo migliorerà, ma ci saranno anche le temperature a diminuire, anche nella città di Napoli, almeno nelle zone più alte. Eh, prevediamo temperature intorno ai due gradi, che sono abbastanza atipiche per la città di Partenope. E avremo anche degli eventi intensi, soprattutto nelle zone costiere con fenomeni di venti di maestrale quindi nei settori nord".