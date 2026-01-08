Avellino, al Moscati il nuovo primario di Chirurgia: benvenuto dottore Militerno Nuova guida per l'unità operativa complessa

Dal 1° gennaio ha ufficialmente preso servizio il nuovo Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Generale, Giuseppe Militerno, che arriva ad Avellino con un grande bagaglio di esperienza, maturata in contesti clinici di elevata complessità. L’ultima, significativa tappa del suo percorso professionale è stata presso l’Ospedale del Mare dell’Asl Na1 Centro.

Chirurgo a tutto tondo, con competenze che spaziano dalla chirurgia epatobiliare alle malattie infiammatorie, fino al trattamento dei traumi, vanta anche un’importante attività nel campo dei trapianti.

"Sono felicissimo di essere in forze al Moscati – ha dichiarato – . Un'azienda che mi ha fatto una eccellente impressione dal punto di vista sia strutturale che funzionale. Ho trovato una squadra di chirurghi molto collaborativi, siamo già al lavoro, insieme per il bene di tutti"