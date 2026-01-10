Avellino, muore 49enne: ondata di commozione per la morte di Rossana La comunità di Avellino e quella di Forino piangono la giovane donna, morta per aneurisma cerebrale

La comunità irpina è in lutto per la morte di Rossana Ciarla, 49enne originaria di Forino, ma da anni residente ad Avellino. La donna si è spenta dopo pochi giorni, in seguito ad un aneurisma cerebrale. Un malore che non le ha lasciato scampo e sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio che scorrono sul web. Rossana lascia il figlio Filomeno, la madre Maria, il padre Flavio, il compagno, le sorelle , i cognati e parenti tutti. Ieri si sono svolti i funerali ad Avellino e la comunità forinese si stringe intorno ai familiari. "Siamo addolorati per la morte di una giovane donna e madre - spiega il sindaco di Forino Antonio Olivieri -. Da anni Rossana viveva altrove, ma teneva intatti i legami con le sue radici. Aveva trascorso degli anni in Inghilterra, senza mai smarrire quel sentimento forte di amore e passione per la sua famiglia, le sue radici. Siamo vicini al figlio, ai genitori, al compagno e ai parenti tutti in queste tragiche ore di dolore e cordoglio". Anche il dottore primario della Breast Unit Carlo Iannace ha voluto rappresentare la sua vicinanza ai familiari. "Conosco da anni Maria, la madre di Rossana. sono addolorato e rappresento la mia vicinanza e cordoglio a tutti i familiari".