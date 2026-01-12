Tragedia in Svizzera, i gestori dei locali ad Ariano: riflettiamo su un dato La prevenzione e la prudenza sono fondamentali, ma allo stesso tempo serve chiarezza

"Dopo la tragedia accaduta in Svizzera c’è molta preoccupazione e grande attenzione su ciò che viene utilizzato e su ciò che viene fatto nei locali d’intrattenimento. È giusto, giustissimo, vista la premura e la preoccupazione di tutti. Allo stesso tempo, però, è corretto fare un pò di chiarezza su ciò che viene effettivamente utilizzato e che non causa alcun tipo di problema, permettendo comunque di mantenere uno spettacolo bello e scenografie di ultima generazione. Chi viene in discoteca e paga un biglietto per divertirsi si aspetta, giustamente, anche una scenografia che valga il prezzo pagato".

Lo scrive in una nota Fabrizio Pagliaro, Joy Event, gestore attento, scrupoloso e innovativo insieme ad un team di colleghi di diversi locali della movida arianese e organizzatore da sempre di diversi eventi ad Ariano Irpino e non solo.

"Si notano soprattutto sui social molte foto di Sparkular, con richieste di abolirle totalmente sia durante le serate sia nei momenti come i tagli torta dei compleanni. In realtà, le Sparkular sono macchine innovative che riproducono l’effetto delle fontane fredde in modo sicuro, utilizzando materiale non pirotecnico. Non bruciano né riscaldano, non producono fumo né odori e sono completamente atossiche.

Sono realizzate in Abs antifiamma e permettono di creare uno spettacolo scenografico non pirotecnico, evitando i rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio. Grazie alle scintille fredde, non esiste il rischio di bruciare materiali che dovessero entrare in contatto con esse. Per questo motivo possono essere utilizzate in totale sicurezza anche in ambienti chiusi.

La prevenzione e la prudenza sono fondamentali, ma a volte sarebbe altrettanto giusto informarsi in modo approfondito prima di trarre conclusioni".