"Aiuto mio figlio non respira" bimbo salvato dai carabinieri:plauso del Ministro Anche il ministro dell'Interno plaude al soccorso dei militari

Una giovane mamma aveva contattato i Carabinieri di Avellino perché il suo bambino di due mesi versava in gravi condizioni di salute e faceva fatica a respirare. L’operatore della Centrale ha subito informato il 118 e ha fornito alla pattuglia in servizio informazioni precise sulla posizione dell’auto, permettendo ai colleghi di intercettarla. Giunti sul posto, i militari hanno fatto salire madre e figlio a bordo dell’auto di servizio, accompagnandoli con la massima urgenza al Pronto Soccorso. Grazie al loro tempestivo intervento, il piccolo è stato messo in salvo e, dopo alcuni giorni, è tornato a casa, fuori pericolo”. È l'elogio del Ministro Piantedosi per l'intervento salvavita dei militari avvenuto in Irpinia.