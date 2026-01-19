Vertenza Menarini, incontro con Fico: la crisi resta, sì alla cassa integrazione l’incontro sindacale tra le Organizzazioni e il presidente della Regione Campania

L’incontro è stato richiesto dalle Organizzazioni Sindacali per sollecitare un impegno politico diretto della Regione Campania rispetto alla grave crisi che sta investendo lo stabilimento Menarini, determinata dalla mancanza di commesse, situazione che costringerà l’azienda ad attivare la CIGO a partire dal prossimo 9 febbraio per una durata di 13 settimane.

“La prima uscita di Fico è stata considerata da tutti noi una uscita positiva – ha dichiarato il segretario Fismic, Giuseppe Zaolino - perché ha manifestato tutta la sua partecipazione con estrema sincerità. Noi sappiamo che dobbiamo combattere la burocrazia però si è attivato, ha detto di voler interpellare il ministro Urso. Sicuramente le prime tredici settimane di cassa integrazione non saranno evitate e con molta probabilità possono diventare altro e cioè che si pensa che ci possa essere un prolungamento. La sfida la possiamo combattere insieme ma credo che prima di giugno o luglio una schiarita complessiva sarà difficile.

Al momento la situazione rimane di grande precarietà. Però possiamo dire che i lavoratori di Valle Ufita non sono più soli, insieme al sindacato, è scesa tutta la Regione Campania per dare alle aree interne una vera prospettiva. Al momento ci sono le garanzie per guardare avanti, anche se la situazione resta molto complicata”.