Crisi Menarini, Fico: valuterò ogni possibilità per tutelare i lavoratori La nota del presidente della regione Campania Roberto Fico

"Il dialogo è il metodo che abbiamo scelto per guidare la nostra amministrazione. Attraverso l'ascolto e il confronto possiamo individuare le soluzioni alle sfide e alle problematiche del territorio insieme alle comunità e alle realtà sociali.

È con questo spirito che oggi, a Palazzo Santa Lucia, ho incontrato insieme agli assessori Mario Casillo e Angelica Saggese alcune sigle sindacali di Avellino per un confronto sulla situazione della Menarini Bus di Flumeri.

Al centro dell’incontro il lavoro, l’occupazione e la continuità produttiva, in una vertenza che riguarda il settore dei trasporti e interessa in modo particolare le aree interne. Ho ascoltato con attenzione le difficoltà rappresentate dai sindacati, dalla contrazione delle commesse all’avvio della cassa integrazione.

Seguirò con costanza l’evoluzione della situazione, valutando ogni possibilità utile per tutelare i lavoratori e difendere il futuro produttivo del territorio".

