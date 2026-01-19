Incidente sulla Variante: tamponamento tra 2 auto, polizia sul posto Il sinistro è.avvenito in direzione Avellino

Incidente sulla Variante, rallentamenti in direzione Avellino. È successo questa sera e dai primi rilievi non si segnalano feriti. Il tamponamento ha visto coinvolte due autovetture sulla Variante, all’altezza di Atripalda, in direzione Avellino. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro e nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.