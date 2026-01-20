"La chiusura del Pronto Soccorso di Solofra ha peggiorato il caos Moscati" Angela Marcarelli, coordinatrice dell’Assemblea Territoriale di Cittadinanzattiva Avellino

Torna al centro del dibattito pubblico la situazione del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di

Avellino. A sollevare con forza la questione è la dottoressa Angela Marcarelli, coordinatrice dell’Assemblea Territoriale di

Cittadinanzattiva – Rete del Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino, che denuncia ancora una volta le gravi criticità legate al

sovraffollamento del presidio. Secondo quanto riferito dalla coordinatrice, “le difficoltà attuali affondano le radici nella soppressione

del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Solofra, avvenuta nella fase di accorpamento con l’Azienda Ospedaliera Moscati.

La sanità, i tagli

Una scelta che, a nostro giudizio, sarebbe stata assunta in contrasto con il Decreto Commissariale n. 29 del 2018, che prevedeva il

passaggio del presidio sotto l’ASL di Avellino e ribadiva la necessità della permanenza del Pronto Soccorso di Solofra per ridurre il

sovraffollamento della struttura di Contrada Amoretta. La chiusura del Pronto Soccorso di Solofra – sottolinea Marcarelli – ha

determinato nel tempo una pressione insostenibile sul PS del Moscati, con criticità gestionali mai realmente risolte. Spazi limitati e personale numericamente insufficiente rendono difficile garantire sicurezza, appropriatezza delle cure e dignità ai pazienti che

ricorrono all’emergenza-urgenza.

Il caso di Nonna Angela

A riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla vicenda – continua la Marcarelli – è anche un

episodio recente finito sulle cronache locali: il decesso di una donna di 84 anni, avvenuto dopo 36 ore di permanenza nell’area di

emergenza. Sempre secondo quanto segnalato, il personale, impegnato nella gestione contemporanea di ben 21 codici rossi, non

sarebbe riuscito a informare tempestivamente i familiari, che avrebbero appreso della morte della paziente solo dopo circa 12 ore

dall’evento. Un caso che, per noi di Cittadinanzattiva, non rappresenta un’eccezione – evidenzia la coordinatrice – ma il sintomo di

una condizione di insicurezza quotidiana vissuta da molti utenti del Pronto Soccorso. Pazienti che spesso scelgono il silenzio, per

timore di esporsi o di aggravare ulteriormente il lavoro degli operatori sanitari, sperando almeno di ricevere diagnosi e cure in un

contesto il più possibile umano e dignitoso”.

Servono provvedimenti

Alla luce di quanto accaduto, Marcarelli rinnova l’appello alle nuove dirigenze sanitarie

affinché “valutino con urgenza l’adozione di provvedimenti contingenti e risolutivi, riprendendo anche le proposte già avanzate da

Cittadinanzattiva con comunicazioni ufficiali inviate nell’agosto e nel dicembre 2022”. Tra queste, viene ribadita la proposta di

utilizzare i medici di continuità assistenziale per la presa in carico e la trattazione dei codici bianchi e verdi, così da alleggerire il

carico sul Pronto Soccorso e consentire al personale dell’emergenza-urgenza di concentrarsi sui casi più gravi, riducendo al

contempo i tempi di attesa e migliorando la qualità dell’assistenza. “Siamo disponibili a ogni forma di collaborazione – conclude la

coordinatrice – ma è necessario un intervento immediato per tutelare il diritto alla salute e alla sicurezza dei cittadini”. La questione

resta aperta e continua a interrogare istituzioni e vertici sanitari sulla capacità del sistema di rispondere efficacemente alle esigenze di

emergenza del territorio irpino.