Antonio Della Porta è il nuovo presidente provinciale dell'ANACOMI

Si è svolta l'assemblea provinciale dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO.MI.) Sezione di Avellino e l'avvocato Antonio Della Porta è stato proclamato presidente provinciale con maggioranza dei voti. "Questa associazione raggruppa tutti gli appartenenti o gli appartenuti al corpo di commissariato dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Commissariato della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta. - ha affermato Della Porta, che ha rimarcato la soddisfazione per la nomina - Il 7 febbraio, alle 10.30, ci sarà la presentazione di questa importante e prestigiosa associazione presso il Circolo della Stampa. Con questa associazione cercheremo di raccogliere le istanze del territorio e delle aree interne, oramai abbandonate. Da parte mia ci sarà l'impegno di ascoltare tutta la cittadinanza e tutta la provincia di Avellino".
Gli iscritti all'ANACOMI Sezione di Avellino
Gianpaolo Palumbo, direttore sanitario
Pasquale Acierno, dirigente medico
Enrico Di Lullo, dirigente medico
Leone Melillo, docente Università degli Studi di Napoli
Luca Iannello, Tenente Colonnello Corpo di Commissariato
Donato Madaro, giudice tributario
Salvatore Pignataro, funzionario amministrativo
Christian Caputo, medico ASL
Domenico Vivolo, impiegato Ministero della Giustizia
Massimiliano Di Vito, avvocato
Antonio Gerardo Rauzzino, avvocato
Carmine Nazzaro, avvocato
Vincenzo Cirillo, avvocato
Carlo Maria Pirone, avvocato
Roberto Boianelli, avvocato
Arturo Rizzo, avvocato