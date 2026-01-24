Antonio Della Porta è il nuovo presidente provinciale dell'ANACOMI Assemblea provinciale dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare

Si è svolta l'assemblea provinciale dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare (A.NA.CO.MI.) Sezione di Avellino e l'avvocato Antonio Della Porta è stato proclamato presidente provinciale con maggioranza dei voti. "Questa associazione raggruppa tutti gli appartenenti o gli appartenuti al corpo di commissariato dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo di Commissariato della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta. - ha affermato Della Porta, che ha rimarcato la soddisfazione per la nomina - Il 7 febbraio, alle 10.30, ci sarà la presentazione di questa importante e prestigiosa associazione presso il Circolo della Stampa. Con questa associazione cercheremo di raccogliere le istanze del territorio e delle aree interne, oramai abbandonate. Da parte mia ci sarà l'impegno di ascoltare tutta la cittadinanza e tutta la provincia di Avellino".

Gli iscritti all'ANACOMI Sezione di Avellino

Gianpaolo Palumbo, direttore sanitario

Pasquale Acierno, dirigente medico

Enrico Di Lullo, dirigente medico

Leone Melillo, docente Università degli Studi di Napoli

Luca Iannello, Tenente Colonnello Corpo di Commissariato

Donato Madaro, giudice tributario

Salvatore Pignataro, funzionario amministrativo

Christian Caputo, medico ASL

Domenico Vivolo, impiegato Ministero della Giustizia

Massimiliano Di Vito, avvocato

Antonio Gerardo Rauzzino, avvocato

Carmine Nazzaro, avvocato

Vincenzo Cirillo, avvocato

Carlo Maria Pirone, avvocato

Roberto Boianelli, avvocato

Arturo Rizzo, avvocato