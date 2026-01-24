Cia Avellino: al via le assemblee elettive intercomunali Avviato il proprio percorso congressuale che si concluderà con l'assise elettiva

La Cia Avellino, ha avviato il proprio percorso congressuale che si concluderà con l’assise elettiva provinciale che si svolgerà il 27 Febbraio 2026 presso l’Hotel “Belsito”, propedeutico a quello regionale e nazionale.

In vista dell’appuntamento provinciale si terranno diverse assemblee elettive intercomunali che prevedono.

Ecco il calendario in aggiornamennto:

Montella, 26 Gennaio

Paternopoli, 28 Gennaio, ore 17.00

Calitri, 29 Gennaio, ore 16.00

Avellino, 30 Gennaio, ore 15.00

Lacedonia, 6 Febbraio

Grottaminarda, 10 Febbraio

Ariano Irpino, 12 Febbraio e in via di definizione Vallata.

"Sarà una campagna di ascolto e di confronto perché il percorso congressuale non sia solo un rito organizzativo ma un insieme di importanti momenti nei quali avremo protagonisti gli agricoltori delle nostre terre che discuteranno dei documenti elaborati e proposti dagli organismi nazionali, ai quali affiancheremo quelli riguardanti il territorio Irpino e quello regionale più in generale", afferma Stefano Di Marzo, presidente Cia Avellino, il quale conclude dicendo che "Il titolo congressuale "Dalle radici, il nostro futuro" , sintetizza bene il tema cornice di quest’assise in quanto crediamo che per il settore primario, in un contesto internazionale, interno e locale non privo di preoccupazioni e contraddizioni, esista una grande opportunità per ripensare un modello di sviluppo che ha mostrato tutti i suoi limiti, per realizzarne uno nuovo sostenibile, equo e solidale che soddisfi le aspettative di tutti gli operatori economici e produttivi e quelle di una società che faccia diventare l’agricoltura fattore di una sana crescita e di diffusione della ricchezza".