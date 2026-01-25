Endometriosi, al Malzoni Hospital la 3 giorni internazionale di alta formazione I dottori Malzoni, Mabrouk e Di Giovanni protagonisti della masterclass internazionale

Evento Internazionale di Alta Formazione sull’Endometriosi ad Avellino. Al Malzoni Research Hospital e nella Sala Muldimediale della Diagnostica Medica il grande evento internazionale, per fare il punto sugli ultimi risultati nell’ambito della ricerca della diagnosi e del trattamento dell’Endometriosi, con focus dedicati alle forme complesse multiorgano.

L'evento organizzato dal Malzoni Research Hospital in collaborazione con la Endometriosis European League (EEL) dal titolo “Ultrasound Diagnosis and Surgical Management of Endometriosis Masterclass” vedrà riuniti nel centro di ricerca internazionale i massimi esperti sul tema. La Dott.ssa Alessandra Di Giovanni, il Prof. Mario Malzoni e il Prof. Mohamed Mabrouk (UK) i protagonisti dell'evento mondiale che vedrà riuniti in tre giorni, dal 29 al 31 gennaio 2026, massimi esperti internazionali con lezioni frontali, Ecografie Live, esercitazioni su simulatori ecografici e chirurgie dal vivo. Collegamenti da remoto e sezioni live renderanno per la tre giorni Avellino capitale della medicina a livello mondiale.

La Masterclass internazionale.

L’evento affronterà l’endometriosi in tutte le sue espressioni cliniche, dalle forme iniziali e superficiali fino alle forme più complesse e multiorgano, con un approccio fortemente integrato tra imaging, clinica e chirurgia.

Faculty internazionale

La MasterClass vedrà la partecipazione di una Faculty Internazionale di esperti di riferimento, riconosciuti a livello mondiale per l’esperienza nella diagnosi ecografica specialistica e nella chirurgia avanzata dell’endometriosi.

Partecipanti

L’evento è rivolto a 50 ginecologi stranieri, che parteciperanno a un percorso formativo intensivo e altamente specialistico.

Struttura del programma

Il programma formativo combina teoria, pratica clinica e attività hands-on, offrendo un’esperienza didattica completa e immersiva: Lezioni frontali con approfondimenti su diagnosi ecografica, classificazione delle lesioni e strategie terapeutiche. Live surgery, con interventi chirurgici in diretta per mostrare le tecniche più avanzate nel trattamento delle diverse forme di endometriosi. Ecografia live direttamente dagli ambulatori del Centro Nazionale Endometriosi del Malzoni Research Hospital, per osservare in tempo reale protocolli diagnostici e casi clinici complessi

Esercitazioni pratiche su simulatori di ecografia, per consentire ai discenti di acquisire competenze operative immediatamente applicabili nella pratica clinica

Obiettivo

L’obiettivo della MasterClass è elevare lo standard internazionale di diagnosi precoce e trattamento chirurgico dell’endometriosi, favorendo la diffusione di competenze avanzate e di un approccio multidisciplinare, a beneficio della salute e della qualità di vita delle pazienti.