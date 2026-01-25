La Valtur Brindisi batte l'Unicusano Avellino Basket (83-67) Irpini sotto di 10 al termine del primo quarto, controllo per i padroni di casa

Sconfitta al PalaPentassuglia per l'Unicusano Avellino Basket, battuta dalla Valtur Brindisi con il risultato di 83-67. La Stella del Sud vola sul +10 al termine del primo quarto e allunga fino al +15 per l'intervallo. I padroni di casa guidano il match e controllano i ritmi nella ripresa vincendo anche il terzo periodo. Copeland, con 21 punti, è il top-scorer di Brindisi e del match. Doppia cifra anche per Radonjic, Cinciarini e Mouaha. All'Avellino Basket non sono bastati i 17 punti di Dell'Agnello, miglior realizzatore tra i biancoverdi. Doppia cifra per Mussini (15) e e Zerini (8). Nel prossimo turno il roster di coach Di Carlo ospiterà la Tezenis Verona al PalaDelMauro. La gara è in programma domenica primo febbraio con palla a due alle 18.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventiquattresima Giornata

Valtur Brindisi - Unicusano Avellino Basket 83-67

Parziali: 26-16, 19-14, 18-17, 20-20

Brindisi: Zach Copeland 21 (2/2, 3/9), Todor Radonjic 13 (2/2, 3/4), Andrea Cinciarini 11 (2/2, 2/3), Aristide Mouaha 10 (1/2, 2/5), Gabriele Miani 9 (1/4, 1/1), Giovanni Vildera 7 (3/4, 0/0), Ethan Esposito 5 (0/1, 0/1), Blake Francis 3 (0/4, 1/5), Andrea Mabor Dut Bier 2 (1/2, 0/0), Tommaso Fantoma 2 (1/2, 0/1)

Avellino: Giacomo Dell'Agnello 17 (6/9, 1/1), Federico Mussini 15 (2/5, 2/5), Andrea Zerini 12 (2/2, 0/1), Alexander Cicchetti 8 (2/4, 0/0), John Watson Chandler III 7 (0/3, 1/1), Alessandro Grande 5 (0/3, 1/6), Jaren Lewis 3 (0/5, 1/4), Mikk Jurkatamm (0/1, 0/1), Lucas Fresno, Giovanni Pini, Giacomo Donati