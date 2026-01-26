Ispezioni in galleria in A16: chiusa l'autostrada tra Avellino Est e Benevento Domani notte lavori di controllo in galleria Orno, Montemiletto e Sant'Elena

Ispezioni in galleria in A16: chiusa l'autostrada tra Avellino Est e Benevento. Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzion dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie "Orno", "Montemiletto" e "Sant'Elena", sarà chiuso il tratto compreso tra AVELLINO est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Foggia/Benevento e rientrare in A16 a Benevento. Dalle 22 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie "Pratola Serra", "Orno", "Montemiletto" e "Sant'Elena", sarà chiuso il tratto compreso tra Benevento e Avellino est, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, percorrere la viabilità ordinaria: SS136 e SS7 Nazionale delle Puglie, seguendo le indicazioni per Pratola Serra/Avellino e rientrare in A16 alla stazione di Avellino est.