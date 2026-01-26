Lega, Picone: "Politica e istituzioni irpine ripartano dai territori" La sfida lanciata dalla manifestazione per il Sud

“Il rilancio di Avellino e dell’Irpinia potrà avvenire soltanto se la politica uscirà dai palazzi per lavorare sui territori. Questa è sicuramente la sfida della Lega”.

Così il dirigente del Carroccio Massimo Picone, appena rientrato dalla kermesse “Idee in movimento”, organizzata a Rivisondoli e a Roccaraso, con la partecipazione dei vertici nazionali del partito e con i rappresentanti del governo.

“Siamo pronti a raccogliere la sollecitazione - ha proseguito Picone - emersa durante i tre giorni della rassegna indirizzata ai dirigenti e agli amministratori leghisti del Mezzogiorno.

Un appuntamento significativo, con un programma di grande interesse, incentrato sul confronto su temi importanti, che costituiscono una priorità per la politica e per i cittadini, che ha visto anche la partecipazione di esperti dei diversi settori.

Tra le presenze di prestigio e maggiormente attese, si segnala quella del ministro dell’Interno, l’avellinese Matteo Piantedosi, insieme a quella del leader della Lega, Matteo Salvini, e del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

I rappresentanti degli enti locali hanno bisogno di non essere abbandonati dalle istituzioni nazionali, per evitare che diventino ininfluenti per il destino delle comunità, mentre purtroppo avanzano desertificazione sociale, economica e culturale, soprattutto nelle aree interne.

Per queste ragioni, non ci può più essere spazio per le improvvisazioni. Vanno approfonditi i problemi, per cercare di individuare soluzioni efficaci.

L’evento tenuto in Abruzzo ha avuto senza dubbio un suo profilo di interesse, anche e soprattutto grazie all’esperienza dei relatori.

Adesso, tornati sui territori, bisogna avviare un percorso nuovo, puntando sulla crescita, sulla sicurezza, sulla qualità dei servizi, valorizzando le risorse locali”.

“La partecipazione - ha concluso Picone - è fondamentale per innescare un processo di trasformazione generale”.