Rosso Irpinia, passione e endurance: evento straordinario ad Avellino Un’occasione imperdibile per incontrare straordinari protagonisti dell’automobilismo mondiale

Un’occasione imperdibile per incontrare ad Avellino straordinari protagonisti dell’automobilismo mondiale. Un tributo che l’Irpinia conferisce alla storia delle gare automobilistiche Endurance ed alla Ferrari che è tornata nelle corse di durata per vincere.

Una congiunzione ideale tra massimi esponenti e testimoni delle corse ed un luogo, Avellino e l’Irpinia,

che incredibilmente ha scritto pagine memorabili nella storia dell’automobilismo sportivo.

A partire dal Circuito di Avellino Principe di Piemonte e dalla epica vittoria record di Tazio Nuvolari, nel 1932, al volante della Alfa Romeo 8C 2300 della Scuderia Ferrari. Lo stesso modello di vettura che l’anno

seguente e sempre con Tazio Nuvolari avrebbe conquistato per la terza volta la 24 Ore di Le Mans.

Il Premio Circuito di Avellino Principe di Piemonte, indetto con l’obiettivo di connettere l’attualità delle corse alle radici motoristiche di Irpinia, sarà consegnato ad Antonello Coletta, guida del progetto Ferrari Hypercar.

L’appuntamento è per sabato 31 gennaio 2026, ad Avellino nel Complesso Monumentale Carcere

Borbonico di via Verdi, sala Blu “Ciriaco De Mita”.

Rosso Irpinia è l'evento che celebra un luogo unico ed una sua identità sorprendente. Il Rosso del mondo delle corse automobilistiche ed il Verde di una regione affascinante, la provincia di Avellino.

Un territorio che è scrigno di bellezza, storia e ricchezza straordinarie. Ma anche scenario e testimone della stessa teoria evolutiva dell'automobile e dello sport automobilistico.

Rosso Irpinia, Passione Endurance, è la conferenza che celebra il ritorno di Ferrari ai vertici del motorsport

Endurance e le sue vittorie alla 24 Ore di Le Mans, ponendole in connessione con la grande tradizione automobilistica della provincia di Avellino.

Un viaggio che coniuga passato e presente: dal leggendario Circuito di Avellino Principe di Piemonte, teatro delle imprese di Nuvolari e dei campioni di un’epoca eroica, fino alle moderne Hypercar che dominano il Mondiale Endurance ed alle gare epiche come la 24 Ore di Le Mans, nata agli stessi albori vissuti in Irpinia.

L’evento ospita protagonisti assoluti di ieri e di oggi:

Antonello Coletta, responsabile Dipartimento Endurance e Corse Clienti in Ferrari; Antonio Giovinazzi, pilota ufficiale Ferrari, vincitore a Le Mans e Campione del Mondo Endurance; Emanuele Pirro, cinque volte vincitore a Le Mans, già pilota F1 e Presidente Commissione Monoposto (singleseater) F.I.A.; Giancarlo Bruno, esperto editorialista e commentatore TV, già ingegnere alla Dallara Scuderia Italia

F1 oltre che in Alfa Romeo, Honda e Seat; Mario Casoni pilota negli anni ’60 e ’70; Andrea Cordovani, Direttore Responsabile di Autosprint; Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Quattroruote; Paolo Scudieri, Presidente 4 di 8 #irpiniaterradimotori ANFIA e Adler Group e pilota Ferrari Challenge; Mario Sgrò, già Presidente Consorzio Ente Autodromo Pergusa. Lectio, dibattiti e testimonianze sportive e tecniche, raccontano il mondo delle corse e dell’automobile attraverso un percorso nel tempo. Dalle origini sportive vissute anche sulle strade d’Irpinia, al presente illuminato dagli straordinari successi della Ferrari

fino al futuro del comparto automotive dove un borgo della provincia di Avellino è preziosissimo banco di prova.

Programma 31 gennaio 2026

Ore 16:00 - Accoglienza. Esposizioni, distribuzione opuscolo informativo e gadget. Ore 16:30 - Apertura Conferenza. Presentazione Ospiti, programma temi, saluti istituzionali. Introduzione di Francesco de Beaumont. Interventi di Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino; Giuliana Perrotta, Commissario Straordinario Comune di Avellino. Conduzione di Giancarlo Bruno e Salvatore Tarantino.

Ore 16:45 – Lectio Speciale: Antonello Coletta “24 Ore di Le Mans 2023–2025 e Mondiale Endurance: il

ritorno Ferrari e la genesi del dominio”. Intervento di Andrea Cordovani, Antonio Giovinazzi ed Ospiti.

Ore 17:15 – Lectio Speciale: Emanuele Pirro “Cinque vittorie a Le Mans: storia tecnica, umana e sportiva

di una carriera straordinaria”. Intervento di Andrea Cordovani ed Ospiti. Ore 17:45 - Lectio Speciale: Giancarlo Bruno. “Evoluzione Endurance. Dai telai a longheroni alle Hypercar di aerodinamica e power unit”. Intervento di Mario Casoni ed Ospiti. Ore 18:15 - Dialogo: Alessandro Lago, Paolo Scudieri “In Irpinia l’auto senza pilota. Il futuro dell’automotive”. Dibattito ed intervento degli Ospiti 6 di 8 #irpiniaterradimotori

Ore 18:45 - Dialogo: Mario Sgrò “Un autodromo nella natura. L’esperienza di Pergusa, il sogno del Laceno”. Dibattito ed intervento degli Ospiti. Ore 19:00 - Cerimonia di premiazione. Conferimento del “Premio Circuito di Avellino – Principe di Piemonte” ad Antonello Coletta alla presenza del Ministro

dell’Interno, On. Matteo Piantedosi. Conferimento della targa d’onore a Giancarlo Bruno, Mario Casoni, Andrea Cordovani, Antonio Giovinazzi, Alessandro Lago, Emanuele Pirro, Paolo Scudieri, Mario Sgrò Ore 19:30 - Chiusura. Light cocktail, buffet e sessione autografi e selfie.