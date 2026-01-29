Protocollo d'intesa per il Parco Fenestrelle: "Occorre visione complessiva" A Palazzo di Città la firma del commissario Perrotta e dei sindaci D'Alessio, Siricio e Spagnuolo

Protocollo d'intesa tra i Comuni di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino per la presentazione di progetti unitari per la realizzazione di una rete di fognaria che intercetti tutti i reflui delle abitazioni dei vari Comuni che si affacciano sulle sfonde del torrente Fenestrelle. Firma a Palazzo di Città, nel capoluogo irpino, del commissario prefettizio al Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, e dei sindaci di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino, Paolo Spagnuolo, Vittorio D'Alessio e Fabio Siricio.

"Interfacciarsi con gli altri uffici tecnici sarà valore aggiunto"

"È un ulteriore passo avanti nella complessiva e organica riqualificazione di questo importante Parco attraverso la sinergia tra i Comuni che si affacciamo sulle rive del torrente Fenestrelle. - ha sottolineato Perrotta - Abbiamo pensato di unirci per elaborare un progetto organico che affronti sia la problematica del dissesto idrogeologico che quella della creazione di una rete fognaria che riunisca tutte le abitazioni che si affacciano su questo torrente. I prossimi passi? Come amministrazione stiamo accorpando, sotto la regia di un unico responsabile del procedimento, tutta la problematica del Fenestrelle. I vari interventi che convergono sul Parco richiedono una visione complessiva. La possibilità di interfacciarsi con gli altri uffici tecnici è un valore aggiunto che consente di predisporre una progettazione organica che sia suscettibile di essere finanziata a livello regionale.

"Sul Parco Manganelli attendiamo la comunicazione per il via ai lavori"

"I tempi sul Parco Manganelli? Abbiamo chiesto un finanziamento al Ministero dell'Interno legato al dissesto idrogeologico di quelle sponde. L'abbiamo ottenuto. Ora ci sono i tempi tecnici di avere la comunicazione ufficiale e, quindi, di mettere a terra l'intervento. La chiusura è a tutela della sicurezza pubblica. Anche le condizioni meteo non sono opportune. Una bomba d'acqua potrebbe aggravare in breve tempo la situazione. Preferiamo la massima sicurezza".