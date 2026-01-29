Dimensionamento scolastico ad Ariano: tuonano le forze di minoranza "Quella adottata dalla Regione Campania non è la soluzione giusta"

"È chiaro che quella adottata dalla Regione Campania non è, per Ariano, la soluzione giusta. Quel che è piuttosto grave, però, è che quella soluzione sia stata suggerita e caldeggiata dal nostro sindaco, che si è precipitato immediatamente a rivendicarne grottescamente i meriti (!), salvo poi a trovarsi sommerso dall’evidente malcontento di famiglie e addetti ai lavori".

I gruppi consiliari patto civico e moderati per Ariano, contestano la scelta adottata dalla regione Campania.

"Le forze di minoranza lo avevano detto fin dal 2023. Se proprio Ariano doveva rinunciare ad una autonomia scolastica, la soluzione più sensata sarebbe stata quella di accorpare due istituti primari, per una serie di motivi che avevamo indicato in un documento (bocciato dal Consiglio) di settembre 2023 e che oggi tutti stanno ribadendo: l’omogeneità dell’offerta che avrebbe reso meno traumatica la fusione, il minor impatto rispetto a dinamiche extracomunali, il trend imposto dal calo demografico, che tra qualche anno inciderà pesantemente sulla popolazione scolastica di elementari e medie.

I nostri amministratori, invece, per motivi che andrebbero una volta per tutte chiariti, hanno preferito l’impostazione diametralmente opposta, indicando quale obiettivo irrinunciabile l’intangibilità degli istituti primari, e così condannando quelli superiori ad una mortificante lotta fratricida.

Oggi si esulta per la salvezza del Liceo Parzanese (peraltro, a leggere la delibera regionale, tutt’altro che conclamata), che era un obiettivo importante ma raggiungibile in modo più razionale ed efficace, senza danneggiare altri Istituti virtuosi e senza devastare così pesantemente in sistema scolastico cittadino".