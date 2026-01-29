Gesualdo: benedizione del busto in marmo di Carrara di San Giuseppe Moscati Sarà l'arcivescovo Pasquale Cascio a presiedere la solenne concelebrazione

L’arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia Pasquale Cascio, sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17.00, durante una solenne concelebrazione eucaristica benedirà il busto in marmo di Carrara di San Giuseppe Moscati.

L’opera è dono di Franco Barattini dello studio d’arte Cave di Michelangelo in Massa Carrara e si aggiunge a quella di San Pio da Pietrelcina della medesima fattura. I due manufatti artistici saranno così posizionati uno di fronte all’altro alla venerazione dei fedeli come in un dialogo ideale tra due giganti della carità.

L’evento sarà preceduto dalla tavola rotonda “La cura dell’uomo nella cura di Dio: percorsi di santità in dialogo” al quale parteciperà l’arcivescovo e Padre Francesco Annicchiarico, Gesuita della comunità del Gesù Nuovo di Napoli. L’animazione liturgica è a cura di Sabrina Caprarella, Pina Molinario, Luigi Sisto e Octavian Cristea Nechit.

Si tratta di un evento di fede e di cultura promosso dal Parroco Padre Enzo Gaudio al quale interverranno sindaci, medici, operatori sanitari e direttori delle Asl del territorio.