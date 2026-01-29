Ariano: finanziato a Napoli il riammagliamento urbano di rione Cardito Accordo per la coesione Regione Campania

E' ufficiale. Nell’ambito dell’accordo per la coesione della regione Campania, relativo al riammagliamento sulla rete ordinaria dei comuni interessati dal terzo e quarto lotto dell’alta velocità/alta capacità Napoli–Bari, è stato approvato l’elenco degli interventi finanziabili a valere sul fondo sviluppo e coesione 2021–2027. Il decreto numero 3 è datato 14 gennaio 2026.

Tra questi, il comune di Ariano Irpino ha ottenuto il finanziamento per l’intervento: “Riamagliamento e realizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile, rione Cardito, Lotto 1 stralcio funzionale 1”, per un importo pari a € 6.311.464,18 che, sommato alla quota integrativa del 2% dei ristori RAFI, di € 8.882.822,80, porta il finanziamento complessivo a € 15.194.286,98 consentendo il completamento dell’intero lotto funzionale.

Nei prossimi passaggi si procederà alla sottoscrizione delle Convenzioni, necessaria per l’avvio delle procedure di gara e l’inizio dei lavori del primo lotto del riammagliamento del Rione Cardito.

Si ricorda, inoltre, che il secondo lotto risulta già finanziato con la restante parte dell’ex finanziamento Manna Camporeale, rendendo l’opera di riammagliamento interamente finanziata.

La progettazione è già conclusa e il progetto è esecutivo: l’intervento collegherà la rotatoria dell’Ospedale al carcere di Ariano Irpino, attraverso una strada a scorrimento veloce e una serie di innesti laterali sulla SS90 Cardito, migliorando l’accessibilità urbana e il collegamento con il versante che si affaccia sulla futura Stazione Irpinia dell’Alta Velocità.

"Si tratta di un risultato fondamentale per Ariano Irpino - dichiara il sindaco - che completa un lungo lavoro amministrativo e consente di avviare un’opera strategica per la mobilità sostenibile, la ricucitura urbana e lo sviluppo del territorio.

Ora l’obiettivo è procedere rapidamente con la sottoscrizione delle convenzioni e con le gare, per trasformare questo finanziamento in un cantiere concreto e in nuove opportunità per la città".