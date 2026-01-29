Scandone Avellino, Piazza: "Un privilegio essere in questo gruppo" L'esterno biancoverde: "Ottimi ingressi nel roster, pronti alla sfida con Angri"

La Scandone Avellino ha nel mirino la sfida contro l'Angri Pallacanestro, in programma domenica 8 febbraio. La società irpina ha inserito Flavio Gay e Andrea Donda nel roster con l'obiettivo del rilancio nel girone di ritorno dopo le difficoltà vissute in trasferta nella prima parte della stagione regolare.

"Crescita grazie ai compagni e al lavoro settimanale"

"Sarò il più piccolo del gruppo e avrò anche la giusta pressione, ma è innanzitutto un privilegio far parte di una società storica come la Scandone. - ha spiegato Giorgio Piazza - Sono felice e cerco di dare il massimo alla squadra e al coach. Sono contento della fiducia dello staff e della proprietà. È fondamentale farsi trovare pronti quando si viene chiamati per il cambio e per l'ingresso in campo. Conta seguire le indicazioni del coach e dei compagni. Rispetto all'estate mi sento migliorato nella capacità di trovare nuove soluzioni, nelle lettura dei blocchi e sulla spaziatura in campo. - ha aggiunto l'esterno biancoverde - Aiuta tanto avere compagni come Cantone. Mi dà tantissimi consigli. Cerco di prendermi il massimo. Non è un momento semplice, ma nello spogliatoio c'è un bel clima. Siamo contenti delle new entry. Siamo felici, cerchiamo di centrare la massima intensità negli allenamenti. Mi sento stimolato anche dall'ingresso di nuovi giocatori. Testa alla sfida con Angri. C'è una bella intensità nel lavoro settimanale e questi giorni di riposo dal campionato ci stanno aiutando per trovare le risorse opportune nel girone di ritorno".