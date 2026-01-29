Forino, piazza di spaccio: chiuse le indagini dalla Dda di Napoli I sei sono accusati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio

di Paola Iandolo

La Procura Distrettuale Antimafia di Napoli ha chiuso le indagini su sei presunti appartenenti ad un gruppo dedito allo spaccio di cocaina e hashish tra Forino, Chiusano San Domenico e Summonte nel 2021. Gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari firmati dai pm antimafia Anna Frasca ed Emanuele Del Franco nei confronti dei sei indagati difesi dagli avvocati Alberico Villani, Loredana De Risi, Gaetano Aufiero, GerardoSantamaria, Valerio Ilardo, Alberico Galluccio e Ennio Napolillo.

Le misure cautelari sono state eseguite i primi di dicembre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nei confronti di G.G. di Forino, M.L. di Salza Irpina, M.D.F di Forino, M.G. L.P. di Summonte, U.M. di Mercogliano e M.D.R. di Chiusano San Domenico, tutti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio e detenzione ai fini dello spaccio.Custodia cautelare in carcere sostituita con misure meno afflittive dai giudici della Decima Sezione del Tribunale del Riesame al termine delle udienze per discutere le istanze di annullamento delle misure.

L’indagine coordinata dal pm antimafia Anna Frasca e condotta dai militari del Nucleo Investigativo aveva già portato ad una serie di sequestri nel periodo di contestazione degli episodi di spaccio e di operatività della presunta associazione. L’Antimafia ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare in carcere, quella firmata dal Gip del Tribunale di Napoli Linda Comella. Con l’emissione delle misure cautelari eseguite la scorsa notte si è conclusa la terza indagine per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.