Progetto occhi: Imagine To Help di Ariano Irpino in Kenya/VIDEO Un passo concreto per restituire futuro alle comunità rurali

Ha preso avvio una nuova e significativa fase del progetto Irpinia For Africa progetto occhi di Imagine To Help, dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari nelle aree rurali e semi-urbane del Kenya, in partnership con la Baringo County Government Department of Health.

Questa prima fase ha previsto la formazione di 60 operatori sanitari di comunità, che attraverso il training sono stati preparati a riconoscere precocemente i disturbi oculari e ad accompagnare le persone verso le cure, prima che la perdita della vista diventi irreversibile.

Nei prossimi mesi, grazie agli screening oculistici che raggiungeranno oltre 500 persone, sarà possibile intercettare bisogni spesso non rilevati e offrire risposte concrete, inclusi interventi chirurgici per chi ne avrà necessità.

Il progetto è reso possibile dall’impegno di Imagine To Help, grazie alla presenza di medici volontari italiani e di altri volontari specializzati, che lavorano fianco a fianco con le istituzioni locali per portare cure dove spesso non arrivano.

Il Progetto occhi è più di un intervento sanitario: è un modello di cooperazione umana e istituzionale, basato sulla fiducia, sulla condivisione delle competenze e sulla costruzione di capacità che restano nel tempo.

L’impegno congiunto di Imagine To Help grazie alla grende spinta e determinazione di Rossana Marra e del Dipartimento di Salute della Contea di Baringo guarda oltre l’emergenza, per costruire un impatto duraturo sulla salute visiva e sulla qualità della vita delle comunità rurali.