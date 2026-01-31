Ariano: evento commemorativo al cimitero a 40 anni dalla morte di Enea Franza Una targa in perenne ricordo del compianto sindaco arianese e senatore della repubblica

A distanza di tre anni dall'apertura del circolo di Fratelli d'Italia intitolato ad Enea Franza, un evento commemorativo intimo e particolarmente sentito, nel cimitero di Ariano Irpino, a 40 anni dalla sua scomparsa.

Lo scoprimento di una targa in perenne ricordo del compianto sindaco arianese e senatore della repubblica all'ingresso della tomba di famiglia e alla presenza del figlio Romano giunto dalla capitale.

Una figura al servizio della rinascita di Ariano nel dopo guerra. Il suo lungo percorso politico e umano ha rappresentato un esempio di fedeltà ideale, coraggio e responsabilità lasciando un segno indelebile nella storia politica locale e nazionale.

E' stato il presidente del circolo arianese, Manfredi D'Amato a dare il via alla cerimonia e a ringraziare Lello Guardabascio per il grande impegno profuso e la grande determinazione.

"Era necessario ricordarlo e farlo rivivere nel nostro paese. Personaggi politici di questo livello oggi è davvero difficile trovarli. Ha svolto il suo ruolo politico in un momendo molto difficile per la nazione. Ad Ariano ha dato tanto. Ha fatto molto per questa città e la sua collettività. Pur essendo di opposizione, ha saputo interfacciarsi con la maggioranza e portare a casa anche risultati importanti".