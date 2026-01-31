"Presenza politica e collezionismo di una famiglia nel mezzogiorno moderno" Lezione del professore Antonio Toni Iermano ad Avellino

La biblioteca del borghese. Identità di ceto, presenza politica e collezionismo di una famiglia nel mezzogiorno moderno a cura di Toni Iermano. 5 febbraio - 16 ottobre 2026.

Giovedì 5 il primo incontro alle 17.30 nella biblioteca provinciale S.e G Capone ad Avellino. Libri, collezionismo e status sociale di una famiglia borghese nel mezzogiorno moderno.

Lezione tenuta dal professore Antonio Toni Iermano Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, alla presenza del presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino Rizieri Buonopane. Modera il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv.

Professore ordinario di letteratura italiana presso il dipartimento di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Toni Iermano ha insegnato per lungo tempo presso l'Università di Napoli L'Orientale letteratura italiana e critica letteraria. Tantissimi e prestigiosi incarichi. tra cui la carica di presidente scientifico del comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis.